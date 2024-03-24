Аранский Апанас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аранский Апанас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бараненко Ольга

Мать ребёнка: Аранская Елена

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Аранская Галина

Рождение ребёнка
1929

Сын: Аранский Сергей

Мать ребёнка: Аранская Галина

Рождение ребёнка
1940

Сын: Аранский Анатолий

Мать ребёнка: Аранская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аранская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягенцева Александра

Мать ребёнка: Аранская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аранский Алексей

Мать ребёнка: Аранская Елена

Смерть
Неизвестно
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