Аранский Апанас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бараненко Ольга
Мать ребёнка: Аранская Елена
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Аранская Галина
Рождение ребёнка
1929
Сын: Аранский Сергей
Мать ребёнка: Аранская Галина
Рождение ребёнка
1940
Сын: Аранский Анатолий
Мать ребёнка: Аранская Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аранская Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягенцева Александра
Мать ребёнка: Аранская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аранский Алексей
Мать ребёнка: Аранская Елена
Смерть
Неизвестно