Звягенцева (Аранская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягенцева (Аранская) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аранский Апанас

Мать: Аранская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Звягенцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Звягенцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Звягенцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягенцев Анатолий

Отец ребёнка: Звягенцев Иван

Смерть
Неизвестно
Ростов на Дону
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