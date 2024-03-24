Звягенцева (Аранская) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аранский Апанас
Мать: Аранская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Звягенцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Звягенцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Звягенцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягенцев Анатолий
Отец ребёнка: Звягенцев Иван
Смерть
Неизвестно
Ростов на Дону