Звягенцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягенцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Звягенцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Звягенцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Звягенцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягенцев Анатолий

Мать ребёнка: Звягенцева Александра

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