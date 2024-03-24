Аранская (Степанченко) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Аранский Апанас
Рождение ребёнка
1929
Сын: Аранский Сергей
Отец ребёнка: Аранский Апанас
Рождение ребёнка
1940
Сын: Аранский Анатолий
Отец ребёнка: Аранский Апанас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аранский Апанас
Смерть
Неизвестно