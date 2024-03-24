Аранская (Степанченко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аранская (Степанченко) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Аранский Апанас

Рождение ребёнка
1929

Сын: Аранский Сергей

Отец ребёнка: Аранский Апанас

Рождение ребёнка
1940

Сын: Аранский Анатолий

Отец ребёнка: Аранский Апанас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аранский Апанас

Смерть
Неизвестно
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