Бараненко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Бараненко Захар
Мать: Бараненко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бараненко Сергей
Мать ребёнка: Бараненко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бараненко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бараненко Максим
Мать ребёнка: Бараненко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бараненко Ирина