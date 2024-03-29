Бараненко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бараненко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Бараненко Захар

Мать: Бараненко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бараненко Сергей

Мать ребёнка: Бараненко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бараненко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бараненко Максим

Мать ребёнка: Бараненко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бараненко Ирина

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