(Бараненко) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бараненко) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Бараненко Захар

Мать: Бараненко Ольга

Смерть
Неизвестно
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