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(Бараненко) Нина
(Бараненко) Нина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бараненко Захар
1913 г.р.
Мать
Бараненко (Аранская) Ольга
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Бараненко Захар
Мать:
Бараненко Ольга
Смерть
Неизвестно
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