Бараненко (Яковлева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Евхим
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бараненко Захар
Отец ребёнка: Бараненко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай
Отец ребёнка: Бараненко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трасковская Екатерина
Отец ребёнка: Бараненко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бараненко Алексей
Отец ребёнка: Бараненко Сергей
Смерть
Неизвестно