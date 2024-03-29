Бараненко (Яковлева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бараненко (Яковлева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Евхим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бараненко Захар

Отец ребёнка: Бараненко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай

Отец ребёнка: Бараненко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трасковская Екатерина

Отец ребёнка: Бараненко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бараненко Алексей

Отец ребёнка: Бараненко Сергей

Смерть
Неизвестно
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