Бараненко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бараненко Захар
Мать: Бараненко Наталья
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бараненко Захар
Мать ребёнка: Бараненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай
Мать ребёнка: Бараненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трасковская Екатерина
Мать ребёнка: Бараненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бараненко Алексей
Мать ребёнка: Бараненко Мария
Смерть
Неизвестно