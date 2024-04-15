Коровина (Попова) Авдотья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Попова) Авдотья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Афимья Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Коровин Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Коровин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Тимофей Савинович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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