Коровина (Попова) Авдотья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Афимья Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно