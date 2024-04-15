Коровин Тимофей Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Коровин Савин
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Афимья Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна
Место жительства
С 1794
Место жительства
До 1794
Волгина, Озернинская волость, Тарский уезд
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно