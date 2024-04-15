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Коровин Тимофей Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Коровин Савин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Афимья Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Коровин Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Коровин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Коровина Авдотья Савельевна

Место жительства
С 1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
До 1794
Волгина, Озернинская волость, Тарский уезд
Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Авдотья Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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