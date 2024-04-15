Коровин Павел Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Козловой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно