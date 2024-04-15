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Коровин Семен Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Коровин Тимофей Савинович

Мать: Коровина Авдотья Савельевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Коровин Алексей Семенович

Мать ребёнка: Коровина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Коровин Ермил Семенович

Мать ребёнка: Коровина Матрона Ивановна

Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
С 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Козловой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1854
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