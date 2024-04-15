Коровин Семен Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1811
Сын: Коровин Алексей Семенович
Мать ребёнка: Коровина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Коровина Матрона Ивановна
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Козловой
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854