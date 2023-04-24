Паляев Викул Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Паляев Сергей Григорьев
Мать: Паляева Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Паляева Аксинья
Бракосочетание
До 1816
Жена: Паляева Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Лешина Екатерина Виккулова
Мать ребёнка: Паляева Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Матрена Виккулова
Мать ребёнка: Паляева Аксинья
Смерть
После 1835