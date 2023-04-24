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Паляев Викул Сергеев

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Паляев Сергей Григорьев

Мать: Паляева Марья Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Паляев Степан Виккулов

Мать ребёнка: Паляева Аксинья

Бракосочетание
До 1816

Жена: Паляева Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Лешина Екатерина Виккулова

Мать ребёнка: Паляева Аксинья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Матрена Виккулова

Мать ребёнка: Паляева Аксинья

Смерть
После 1835
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