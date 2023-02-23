Паляева Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паляева Аксинья

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Место рождения

с. Баевка?

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Баевка?
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Паляев Степан Виккулов

Отец ребёнка: Паляев Викул Сергеев

Бракосочетание
До 1816

Муж: Паляев Викул Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Лешина Екатерина Виккулова

Отец ребёнка: Паляев Викул Сергеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Матрена Виккулова

Отец ребёнка: Паляев Викул Сергеев

Смерть
До 1858
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