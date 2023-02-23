Паляева Аксинья
Место рожденияс. Баевка?
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Баевка?
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Паляев Викул Сергеев
Бракосочетание
До 1816
Муж: Паляев Викул Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Лешина Екатерина Виккулова
Отец ребёнка: Паляев Викул Сергеев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Матрена Виккулова
Отец ребёнка: Паляев Викул Сергеев
Смерть
До 1858