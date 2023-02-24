Степан Виккулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Виккулов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Викул Сергеев

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Лукерья Степанова

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Паляев Матфей Степанов

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Лешина Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Смерть
До 1869
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