Степан Виккулов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Викул Сергеев
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Лукерья Степанова
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Лешина Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Смерть
До 1869