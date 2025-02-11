Лешина (Паляева) Екатерина Степанова
женский, родилась 1848, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПаляев Степан Вуколов1816 г.р.
Мать(Паляева) Агафья Степанова1815 г.р.
Супруги
Лешин Павел Трифонов1849 г.р.
Дети
Лешин Егор Павлов17.04.1872 г.р.
Лешин Степан Павлов27.07.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Паляев Степан Вуколов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
1869
Муж: Лешин Павел Трифонов
Рождение ребёнка
17.04.1872
Сын: Лешин Егор Павлов
Отец ребёнка: Лешин Павел Трифонов
Рождение ребёнка
27.07.1874
Сын: Лешин Степан Павлов
Отец ребёнка: Лешин Павел Трифонов
Смерть
Неизвестно