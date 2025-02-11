Лешина (Паляева) Екатерина Степанова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешина (Паляева) Екатерина Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Паляев Степан Вуколов1816 г.р.
Мать
(Паляева) Агафья Степанова1815 г.р.
Супруги
Лешин Павел Трифонов1849 г.р.
Дети
Лешин Егор Павлов17.04.1872 г.р.
Лешин Степан Павлов27.07.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Паляев Степан Вуколов

Мать: (Паляева) Агафья Степанова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

100

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

85

Бракосочетание
1869

Муж: Лешин Павел Трифонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.04.1872

Сын: Лешин Егор Павлов

Отец ребёнка: Лешин Павел Трифонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Лешин Степан Павлов

Отец ребёнка: Лешин Павел Трифонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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