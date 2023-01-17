Лешина (Паляева) Екатерина Виккулова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Паляев Викул Сергеев
Мать: Паляева Аксинья
Бракосочетание
Между 1835 и 1850
Муж: Лешин Василий Ильин
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Феоктиста Васильева
Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин
Рождение ребёнка
16.08.1856
Сын: Лешин Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин
Рождение ребёнка
03.02.1859
Сын: Лешин Федор Васильев
Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин
Рождение ребёнка
03.10.1863
Дочь: Устинья Васильева
Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин
Смерть
После 1863