Лешина (Паляева) Екатерина Виккулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Паляева) Екатерина Виккулова

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Паляев Викул Сергеев

Мать: Паляева Аксинья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Между 1835 и 1850

Муж: Лешин Василий Ильин

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Лешин Андрей Васильев

Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Феоктиста Васильева

Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин

Рождение ребёнка
16.08.1856

Сын: Лешин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин

Рождение ребёнка
03.02.1859

Сын: Лешин Федор Васильев

Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин

Рождение ребёнка
03.10.1863

Дочь: Устинья Васильева

Отец ребёнка: Лешин Василий Ильин

Смерть
После 1863
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