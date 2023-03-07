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Лешин Андрей Васильев

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 19.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Лешин Василий Ильин

Мать: Лешина Екатерина Виккулова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1866

Жена: Лешина Марфа Иванова

Бракосочетание
10.02.1869

Жена: Лешина Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
18.08.1881

Сын: Лешин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Лешина Варвара Григорьева

Николаевский р-н, с. Баевка
Смерть
После 19.01.1917
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