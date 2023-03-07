Лешин Андрей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 19.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Лешин Василий Ильин
Бракосочетание
23.01.1866
Жена: Лешина Марфа Иванова
Бракосочетание
10.02.1869
Рождение ребёнка
18.08.1881
Сын: Лешин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Лешина Варвара Григорьева
Николаевский р-н, с. Баевка
Смерть
После 19.01.1917