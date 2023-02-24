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Лешин Александр Андреевич

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Место рождения

Николаевский р-н, с. Баевка

Дата рождения

18.08.1881

Дата смерти

После ?.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1881

Отец: Лешин Андрей Васильев

Мать: Лешина Варвара Григорьева

Николаевский р-н, с. Баевка
Рождение ребёнка
07.09.1900

Сын: Лешин Сергий Александрович

Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева

Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: Юртаева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева

с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
12.05.1905

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева

Рождение ребёнка
27.07.1907

Сын: Лешин Николай Александрович

Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1909

Сын: Лешин Павел Александрович

Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева

Рождение ребёнка
После 1911

Дочь: Шувалова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева

Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Лешин Симеон Александрович

Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лешин Василий Александрович

Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Анна Васильева

Смерть
После ?.02.1930
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