Лешин Александр Андреевич
Место рожденияНиколаевский р-н, с. Баевка
Дата рождения18.08.1881
Дата смертиПосле ?.02.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1881
Отец: Лешин Андрей Васильев
Николаевский р-н, с. Баевка
Рождение ребёнка
07.09.1900
Сын: Лешин Сергий Александрович
Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: Юртаева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева
с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
12.05.1905
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева
Рождение ребёнка
27.07.1907
Сын: Лешин Николай Александрович
Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1909
Сын: Лешин Павел Александрович
Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева
Рождение ребёнка
После 1911
Дочь: Шувалова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Лешин Симеон Александрович
Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лешин Василий Александрович
Мать ребёнка: Лешина Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Анна Васильева
Смерть
После ?.02.1930