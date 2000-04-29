Юртаева (Лешина) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева (Лешина) Анастасия Александровна

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Место рождения

с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.

Дата рождения

26.01.1903

Дата смерти

29.04.2000

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1903

Отец: Лешин Александр Андреевич

Мать: Лешина Анна Васильева

с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юртаев Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Алексей Павлович

Смерть
29.04.2000
г.Приморск, Ленинградская обл.
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