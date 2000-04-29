Юртаева (Лешина) Анастасия Александровна
Место рожденияс.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Дата рождения26.01.1903
Дата смерти29.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1903
Отец: Лешин Александр Андреевич
Мать: Лешина Анна Васильева
с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юртаев Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2000
г.Приморск, Ленинградская обл.