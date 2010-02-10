город Приморск, город Приморск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Приморск

Выборгский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район
25929Приморскгород60°22'28°38'P-35-130

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское поселение
41615108001г Приморскгород
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