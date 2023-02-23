Юртаев Алексей Павлович
Место рожденияс.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Дата рождения26.08.1905
Дата смерти19.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юртаева Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1994