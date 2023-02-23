Юртаев Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаев Алексей Павлович

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Место рождения

с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.

Дата рождения

26.08.1905

Дата смерти

19.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева Анастасия Александровна

Смерть
19.07.1994
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