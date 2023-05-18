Лешина Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения27.01.1876
Дата смертиПосле 25.03.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1876
Рождение ребёнка
07.09.1900
Сын: Лешин Сергий Александрович
Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: Юртаева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич
с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
12.05.1905
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
27.07.1907
Сын: Лешин Николай Александрович
Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1909
Сын: Лешин Павел Александрович
Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
После 1911
Дочь: Шувалова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Лешин Симеон Александрович
Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лешин Василий Александрович
Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 25.03.1931