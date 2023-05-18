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Лешина Анна Васильева

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.01.1876

Дата смерти

После 25.03.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1876

Отец: Кургашев Василий Стефанов

Мать: Кургашева Христина Давыдова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1900

Сын: Лешин Сергий Александрович

Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: Юртаева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич

с.Баевка, Барановский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
12.05.1905

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
27.07.1907

Сын: Лешин Николай Александрович

Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1909

Сын: Лешин Павел Александрович

Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
После 1911

Дочь: Шувалова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Лешин Симеон Александрович

Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лешин Василий Александрович

Отец ребёнка: Лешин Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Александр Андреевич

Смерть
После 25.03.1931
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