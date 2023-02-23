Кургашев Василий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургашев Василий Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: Лешина Анна Васильева

Мать ребёнка: Кургашева Христина Давыдова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1878

Жена: Кургашева Христина Давыдова

Смерть
Неизвестно
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