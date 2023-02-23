Кургашев Василий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1876
Дочь: Лешина Анна Васильева
Мать ребёнка: Кургашева Христина Давыдова
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1878
Смерть
Неизвестно