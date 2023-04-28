Лешин Василий Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти12.07.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Лешин Илья Михайлов
Мать: Лешина Татьяна
Бракосочетание
Между 1835 и 1850
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Феоктиста Васильева
Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова
Рождение ребёнка
16.08.1856
Сын: Лешин Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова
Рождение ребёнка
03.02.1859
Сын: Лешин Федор Васильев
Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова
Смерть
12.07.1863
Рождение ребёнка
03.10.1863
Дочь: Устинья Васильева
Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова