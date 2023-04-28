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Лешин Василий Ильин

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

12.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Лешин Илья Михайлов

Мать: Лешина Татьяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Между 1835 и 1850

Жена: Лешина Екатерина Виккулова

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Лешин Андрей Васильев

Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Феоктиста Васильева

Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова

Рождение ребёнка
16.08.1856

Сын: Лешин Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова

Рождение ребёнка
03.02.1859

Сын: Лешин Федор Васильев

Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова

Смерть
12.07.1863
Рождение ребёнка
03.10.1863

Дочь: Устинья Васильева

Мать ребёнка: Лешина Екатерина Виккулова

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