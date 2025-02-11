Лешин Илья Михайлов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Илья Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лешин Михаил Васильев1769 г.р.
Мать
Лешина Аксинья ВасильеваОколо 1766 г.р.
Супруги
Лешина ТатьянаМежду 1796 и 1799 г.р.
Дети
(Лешина) Елена ИльинаОколо 1817 г.р.
Лешин Яков Ильин1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Лешин Михаил Васильев

Мать: Лешина Аксинья Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Между 1811 и 1816

Жена: Лешина Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Лешина) Елена Ильина

Мать ребёнка: Лешина Татьяна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Лешин Яков Ильин

Мать ребёнка: Лешина Татьяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лешин Василий Ильин

Мать ребёнка: Лешина Татьяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1842
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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