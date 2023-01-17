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Лешин Илья Михайлов

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Между 1796 и 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Лешин Михайла Васильев

Мать: Лешина Аксинья Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Между 1811 и 1816

Жена: Лешина Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Лешина Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Лешин Яков Ильин

Мать ребёнка: Лешина Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лешин Василий Ильин

Мать ребёнка: Лешина Татьяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1842
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