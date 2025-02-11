Лешин Илья Михайлов
мужской, родился 1797, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛешин Михаил Васильев1769 г.р.
МатьЛешина Аксинья ВасильеваОколо 1766 г.р.
Супруги
Лешина ТатьянаМежду 1796 и 1799 г.р.
Дети
(Лешина) Елена ИльинаОколо 1817 г.р.
Лешин Яков Ильин1818 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Лешин Михаил Васильев
Мать: Лешина Аксинья Васильева
Бракосочетание
Между 1811 и 1816
Жена: Лешина Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Лешина) Елена Ильина
Мать ребёнка: Лешина Татьяна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лешин Яков Ильин
Мать ребёнка: Лешина Татьяна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лешин Василий Ильин
Мать ребёнка: Лешина Татьяна
Смерть
1842
Место жительства
1850