Лешин Илья Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Лешин Михайла Васильев
Мать: Лешина Аксинья Васильева
Бракосочетание
Между 1811 и 1816
Жена: Лешина Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Лешина Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Лешин Яков Ильин
Мать ребёнка: Лешина Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лешин Василий Ильин
Мать ребёнка: Лешина Татьяна
Смерть
1842