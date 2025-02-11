Лешина Аксинья Васильева Около 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешина Аксинья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1766, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла Между 1816 и 1835

Супруги
Лешин Михаил Васильев1769 г.р.
Дети
(Лешина) Ульяна МихайловаОколо 1786 г.р.
(Лешина) Авдотья МихайловаМежду 1794 и 1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Между 1782 и 1794

Муж: Лешин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Лешина) Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1796

Дочь: (Лешина) Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Лешин Илья Михайлов

Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Лешин Кондратий Михайлов

Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1801

Сын: Лешин Егор Михайлов

Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Лешина) Домна Михайлова

Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Лешин Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Между 1816 и 1835

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