Лешина Аксинья Васильева
женский, родилась Около 1766, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла Между 1816 и 1835
Супруги
Лешин Михаил Васильев1769 г.р.
Дети
(Лешина) Ульяна МихайловаОколо 1786 г.р.
(Лешина) Авдотья МихайловаМежду 1794 и 1796 г.р.Показать еще 5
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Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Между 1782 и 1794
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Лешина) Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1796
Дочь: (Лешина) Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Лешин Илья Михайлов
Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лешин Егор Михайлов
Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Лешина) Домна Михайлова
Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Лешин Михаил Васильев
Смерть
Между 1816 и 1835