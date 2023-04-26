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Лешин Егор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Лешин Михайла Васильев

Мать: Лешина Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Лешин Семен Егоров

Мать ребёнка: Лешина Прасковья ?

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Лешина Прасковья ?

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Лешина Прасковья ?

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Лешина Прасковья ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Прасковья ?

Смерть
Неизвестно
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