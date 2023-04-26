Лешин Егор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Лешин Михайла Васильев
Мать: Лешина Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Лешин Семен Егоров
Мать ребёнка: Лешина Прасковья ?
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Лешина Прасковья ?
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Лешина Прасковья ?
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Лешина Прасковья ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Прасковья ?
Смерть
Неизвестно