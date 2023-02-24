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(Лешин) Пелагея Егорова
(Лешин) Пелагея Егорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1841
Пол
Женский
Отец
Лешин Егор Михайлов
Около 1801 г.р.
Мать
Лешина (Агафья Алексеева ?) Прасковья ?
Около 1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец:
Лешин Егор Михайлов
Мать:
Лешина Прасковья ?
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