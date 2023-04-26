Лешин Яков Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Лешин Илья Михайлов
Мать: Лешина Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Стефанида Якова
Мать ребёнка: Лешина Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Екатерина Якова
Мать ребёнка: Лешина Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Агафья Якова
Мать ребёнка: Лешина Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Матрона Якова
Мать ребёнка: Лешина Варвара Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Варвара Михайлова
Смерть
Неизвестно