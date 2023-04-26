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Лешин Яков Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Между 1796 и 1799 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Лешин Илья Михайлов

Мать: Лешина Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Стефанида Якова

Мать ребёнка: Лешина Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Екатерина Якова

Мать ребёнка: Лешина Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Агафья Якова

Мать ребёнка: Лешина Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Матрона Якова

Мать ребёнка: Лешина Варвара Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Варвара Михайлова

Смерть
Неизвестно
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