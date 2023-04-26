Лешина Варвара Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина Варвара Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Стефанида Якова

Отец ребёнка: Лешин Яков Ильин

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Екатерина Якова

Отец ребёнка: Лешин Яков Ильин

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Агафья Якова

Отец ребёнка: Лешин Яков Ильин

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Матрона Якова

Отец ребёнка: Лешин Яков Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Яков Ильин

Смерть
Неизвестно
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