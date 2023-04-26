Лешина Варвара Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Стефанида Якова
Отец ребёнка: Лешин Яков Ильин
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Екатерина Якова
Отец ребёнка: Лешин Яков Ильин
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Агафья Якова
Отец ребёнка: Лешин Яков Ильин
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Матрона Якова
Отец ребёнка: Лешин Яков Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лешин Яков Ильин
Смерть
Неизвестно