(Лешина) Матрона Якова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лешина) Матрона Якова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Пол

Женский

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Лешин Яков Ильин

Мать: Лешина Варвара Михайлова

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