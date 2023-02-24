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(Лешина) Матрона Якова
(Лешина) Матрона Якова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1848
Пол
Женский
Отец
Лешин Яков Ильин
Около 1819 г.р.
Мать
Лешина Варвара Михайлова
Около 1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Около 1848
Отец:
Лешин Яков Ильин
Мать:
Лешина Варвара Михайлова
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