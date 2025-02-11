Паляева (Паляев) Марья Васильева
женский, родилась Между 1768 и 1769, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Паляев Сергей Григорьев1768 г.р.
Дети
Паляев Емельян Сергеев1791 г.р.
Паляев Вукол Сергеев1798 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1790
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Паляев Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Паляев Вукол Сергеев
Отец ребёнка: Паляев Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Паляев Антон Сергеев
Отец ребёнка: Паляев Сергей Григорьев
Смерть
Неизвестно