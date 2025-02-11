Паляева (Паляев) Марья Васильева Между 1768 и 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Паляева (Паляев) Марья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Между 1768 и 1769, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Паляев Сергей Григорьев1768 г.р.
Дети
Паляев Емельян Сергеев1791 г.р.
Паляев Вукол Сергеев1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
До 1790

Муж: Паляев Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Паляев Емельян Сергеев

Отец ребёнка: Паляев Сергей Григорьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Паляев Вукол Сергеев

Отец ребёнка: Паляев Сергей Григорьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1800

Сын: Паляев Антон Сергеев

Отец ребёнка: Паляев Сергей Григорьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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