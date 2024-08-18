Машарова (Булавина) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Машарова) Прасковья (Поруня) Карповна
Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович
Рождение ребёнка
31.01.1900
Алтайский край Лешачье озеро
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
13.10.1903
Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Погорельцева (Машарова) Степанида Карповна
Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Машарова) Дарья Карповна
Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1917
Смерть
Неизвестно