Машарова (Булавина) Анна Даниловна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1847 г.р.

Муж

1873 г.р.

Дети

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1903 г.р.
1905 г.р.
1909 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Булавин Данил Ксенофонтович

Мать: Булавина (Пахомова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машаров Карп Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Машарова) Прасковья (Поруня) Карповна

Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович

Рождение ребёнка
31.01.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович

Алтайский край Лешачье озеро
Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович

Рождение ребёнка
13.10.1903

Сын: Машаров Иван Карпович

Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Погорельцева (Машарова) Степанида Карповна

Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Машарова) Дарья Карповна

Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович

Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Карп Тихонович

Смерть
Неизвестно

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