Машаров Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1903
Дата смерти01.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1929
Рождение ребёнка
01.12.1935
Дочь: Аверкина (Машарова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.11.1941