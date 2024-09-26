Машаров Иван Карпович 13.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машаров Иван Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1903

Дата смерти

01.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1903

Отец: Машаров Карп Тихонович

Мать: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1929

Дочь: Тюленева Горлинская (Машарова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1935

Дочь: Аверкина (Машарова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.11.1941

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