(Машарова) Прасковья (Поруня) Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Машарова) Прасковья (Поруня) Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машаров Карп Тихонович

Мать: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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