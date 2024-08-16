Машаров Карп Тихонович 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машаров Карп Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1848 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1903 г.р.
1905 г.р.
1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Машаров Тихон Евфтефьевич

Мать: Машарова Дарья Партфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Машарова) Прасковья Карповна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Машарова) Прасковья (Поруня) Карповна

Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
31.01.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Алтайский край Лешачье озеро
Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
13.10.1903

Сын: Машаров Иван Карпович

Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Погорельцева (Машарова) Степанида Карповна

Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Машарова) Дарья Карповна

Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно

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