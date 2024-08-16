Машаров Карп Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Машарова) Прасковья Карповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Машарова) Прасковья (Поруня) Карповна
Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
31.01.1900
Алтайский край Лешачье озеро
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
13.10.1903
Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Погорельцева (Машарова) Степанида Карповна
Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Машарова) Дарья Карповна
Мать ребёнка: Машарова (Булавина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1917
Смерть
Неизвестно