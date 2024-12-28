Рыбакова (Машарова) Анна Карповна
Место рожденияАлтайский край Лешачье озеро
Дата рождения31.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1900
Алтайский край Лешачье озеро
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край