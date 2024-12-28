Рыбакова (Машарова) Анна Карповна 31.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбакова (Машарова) Анна Карповна

Место рождения

Алтайский край Лешачье озеро

Дата рождения

31.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1900

Отец: Машаров Карп Тихонович

Мать: Машарова (Булавина) Анна Даниловна

Алтайский край Лешачье озеро
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

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