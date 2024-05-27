Курдиков Александр Андреевич
Место рожденияСлободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рождения12.11.1910
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910
В метрической книге Вятской Духовной Консистории Скорбяще-Богородицкой Тюремной церкви г. Слободского за 1910 год в записи № 96 указана ошибочная дата рождения 30 октября и крещение 1 ноября. В графе ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1917
Жил и воспитывался в детском доме
Работа или профессия
1926
Работал учеником сапожника
Работа или профессия
С 13.02.1928 по 23.10.1929
Работал на меховой фабрике "Белка" в качестве рабочего красильщика и сырейщика. В 1929 году ячейкой фабрики принят членом ВЛКСМ.
Работа или профессия
19.12.1929
Мобилизован Слободским райкомом ВЛКСМ на лесозаготовки
Работа или профессия
01.06.1930
Работал на меховой фабрике "Белка" в качестве рабочего красильщика и сырейщика
Военная служба
01.08.1930
Призван военкоматом Кировской области. Принят на службу в качестве фельдкурьера в ОГПУ. Предположительно, после этого служил срочную службу в пограничных войсках
Бракосочетание
Около 1934
Смена имени и фамилии: Курдикова Любовь Михайловна.
Рождение ребёнка
30.03.1935
Сын: Курдиков Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Курдикова (Немчёнок) Блюма Менделевна
Рождение ребёнка
22.01.1937
Дочь: Кутузова (Курдикова) Агнесса Александровна
Мать ребёнка: Курдикова (Немчёнок) Блюма Менделевна
Рождение ребёнка
22.04.1939
Сын: Курдиков Олег Александрович
Мать ребёнка: Курдикова (Немчёнок) Блюма Менделевна
Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.01.1942
Сын: Курдиков Борис Александрович
Мать ребёнка: Курдикова (Немчёнок) Блюма Менделевна
Его мама Блюма Менделевна всю войну держала его завёрнутым в шинель
Развод
1944
Бракосочетание
1944
Вместе воевали
Военная служба
1944
Род войск: Органы государственной безопасности Воинское звание: капитан
Военная служба
10.04.1945
Воинское звание: капитан Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года, за успешное выполнение заданий правительства, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Курдикова (Курдикова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Курдикова (Бойцова) Александра Давыдовна
Военная служба
05.08.1958
Род войск: Органы государственной безопасности Воинское звание: капитан Вышел в отставку, на пенсию. Из другого источника - 1960.
Смерть
1993