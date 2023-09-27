Плетнев Самон Филиппович
Место рожденияСлободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Плетнев, либо Плетенев, в документах фамилия написана в двух вариантах, оба варианта распространены в Кировской области. В документе 754-1 указан возраст 67 лет. Если умер в этом возрасте, то родился ... Показать все
Работа или профессия
После 1901
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работал каменщиком на предприятиях
Рождение ребёнка
13.11.1910
Сын: Курдиков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Курдюкова Агриппина Петровна
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
В метрической книге Вятской Духовной Консистории Скорбяще-Богородицкой Тюремной церкви г. Слободского за 1910 год в записи № 96 указана ошибочная дата рождения 30 октября и крещение 1 ноября. В графе ... Показать все
Бракосочетание
1911
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
1914
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя