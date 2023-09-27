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Плетнев Самон Филиппович

Место рождения

Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Плетнев, либо Плетенев, в документах фамилия написана в двух вариантах, оба варианта распространены в Кировской области. В документе 754-1 указан возраст 67 лет. Если умер в этом возрасте, то родился ... Показать все
Работа или профессия
После 1901
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работал каменщиком на предприятиях
Рождение ребёнка
13.11.1910

Сын: Курдиков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Курдюкова Агриппина Петровна

Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
В метрической книге Вятской Духовной Консистории Скорбяще-Богородицкой Тюремной церкви г. Слободского за 1910 год в записи № 96 указана ошибочная дата рождения 30 октября и крещение 1 ноября. В графе ... Показать все
Бракосочетание
1911

Жена: Курдюкова Агриппина Петровна

Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
1914
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
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