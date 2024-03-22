Курдюкова Агриппина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Курдюков ? старший Андреевич
Отец ребёнка: Курдюков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куртиков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Курдюков Андрей Степанович
Место жительства
1909
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Переехала после смерти мужа
Рождение ребёнка
13.11.1910
Сын: Курдиков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Плетнев Самон Филиппович
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
В метрической книге Вятской Духовной Консистории Скорбяще-Богородицкой Тюремной церкви г. Слободского за 1910 год в записи № 96 указана ошибочная дата рождения 30 октября и крещение 1 ноября. В графе ... Показать все
Бракосочетание
1911
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
1913
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работала прачкой
Работа или профессия
1917
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работала сторожем при ЧК. Устроила сына Александра в детский дом.
Место жительства
1931
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Живёт на иждивении сына Александра.
Место жительства
Неизвестно
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1932
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя