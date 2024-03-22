Курдюкова Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдюкова Агриппина Петровна

Место рождения

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1932

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1905

Муж: Курдюков Андрей Степанович

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Курдюков ? старший Андреевич

Отец ребёнка: Курдюков Андрей Степанович

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Куртиков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Курдюков Андрей Степанович

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1909
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Переехала после смерти мужа
Рождение ребёнка
13.11.1910

Сын: Курдиков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Плетнев Самон Филиппович

Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
В метрической книге Вятской Духовной Консистории Скорбяще-Богородицкой Тюремной церкви г. Слободского за 1910 год в записи № 96 указана ошибочная дата рождения 30 октября и крещение 1 ноября. В графе ... Показать все
Бракосочетание
1911

Муж: Плетнев Самон Филиппович

Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
1913
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работала прачкой
Работа или профессия
1917
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работала сторожем при ЧК. Устроила сына Александра в детский дом.
Место жительства
1931
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Живёт на иждивении сына Александра.
Место жительства
Неизвестно
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1932
Слободской, Слободской уезд, Вятская губерния, Российская империя
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