Курдюков Андрей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1898
Крестьянин, каменьщик при Кирсинском железоделательном заводе
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Курдюков ? старший Андреевич
Мать ребёнка: Курдюкова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куртиков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Курдюкова Агриппина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1909