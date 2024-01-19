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Курдюков Андрей Степанович

Место рождения

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
1898
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Крестьянин, каменьщик при Кирсинском железоделательном заводе
Бракосочетание
1905

Жена: Курдюкова Агриппина Петровна

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Курдюков ? старший Андреевич

Мать ребёнка: Курдюкова Агриппина Петровна

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Куртиков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Курдюкова Агриппина Петровна

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1909
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
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