Кутузова (Курдикова) Агнесса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Курдикова) Агнесса Александровна

Место рождения

Сураж, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

?.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1937

Отец: Курдиков Александр Андреевич

Мать: Курдикова Блюма Менделевна

Сураж, Витебский район, Витебская область
Место жительства
1945
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
1962

Муж: Кутузов Анатолий

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.12.1963

Сын: Кутузов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Кутузов Анатолий

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отец: Кутузов.
Рождение ребёнка
?.01.1973

Дочь: Кутузова Эльвира Анатольевна

Отец ребёнка: Кутузов Анатолий

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отец: Кутузов.
Место жительства
После 1991
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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