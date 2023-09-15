Кутузова (Курдикова) Агнесса Александровна
Место рождения
Дата рождения?.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1937
Место жительства
1945
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
1962
Муж: Кутузов Анатолий
Рождение ребёнка
18.12.1963
Отец ребёнка: Кутузов Анатолий
Отец: Кутузов.
Рождение ребёнка
?.01.1973
Дочь: Кутузова Эльвира Анатольевна
Отец ребёнка: Кутузов Анатолий
Отец: Кутузов.
Место жительства
После 1991
Место жительства
Неизвестно