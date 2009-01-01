городской посёлок Сураж, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Сураж

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район
гп Сураж1039

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Суражский сельсовет
гп Сураж770

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