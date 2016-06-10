Курдиков Олег Александрович
Место рождения
Дата рождения22.04.1939
Дата смерти10.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1939
Место жительства
1945
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
02.07.1969
Рождение ребёнка
17.12.1969
Сын: Барабанов Максим Олегович
Мать ребёнка: Барабанова Римма
Внебрачный сын.
Рождение ребёнка
17.04.1970
Мать ребёнка: Курдикова Альбина Валериановна
Рождение ребёнка
22.07.1977
Сын: Курдиков Евгений Олегович
Мать ребёнка: Курдикова Альбина Валериановна
Эберсвальде-Финов, Германия
Рождение ребёнка
11.12.1983
Дочь: Потанина Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Курдикова Валентина
Развод
?.01.1984
Бракосочетание
Около ?.03.1984
Жена: Курдикова Валентина
Рождение ребёнка
12.11.1990
Мать ребёнка: Курдикова Валентина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.2016