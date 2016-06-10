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Курдиков Олег Александрович

Место рождения

Житковичи, Житковичский район, Гомельская область

Дата рождения

22.04.1939

Дата смерти

10.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1939

Отец: Курдиков Александр Андреевич

Мать: Курдикова Блюма Менделевна

Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Место жительства
1945
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
02.07.1969

Жена: Курдикова Альбина Валериановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.12.1969

Сын: Барабанов Максим Олегович

Мать ребёнка: Барабанова Римма

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Внебрачный сын.
Рождение ребёнка
17.04.1970

Сын: Курдиков Эдуард Олегович

Мать ребёнка: Курдикова Альбина Валериановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
22.07.1977

Сын: Курдиков Евгений Олегович

Мать ребёнка: Курдикова Альбина Валериановна

Эберсвальде-Финов, Германия
Рождение ребёнка
11.12.1983

Дочь: Потанина Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Курдикова Валентина

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Развод
?.01.1984

Жена: Курдикова Альбина Валериановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Около ?.03.1984

Жена: Курдикова Валентина

Хмельницкий, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.11.1990

Сын: Курдиков Кирилл Олегович

Мать ребёнка: Курдикова Валентина

Хмельницкий, Хмельницька область
Место жительства
Неизвестно
Хмельницкий, Хмельницька область
Смерть
10.06.2016
Хмельницкий, Хмельницька область
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