Курдиков Эдуард Александрович
Место рождения
Дата рождения?.03.1935
Дата смерти13.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1935
Место жительства
1945
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1960
Сын: Курдиков Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Курдикова Нина Киреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курдикова Нина Киреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.06.2016