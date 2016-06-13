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Курдиков Эдуард Александрович

Место рождения

Сураж, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

?.03.1935

Дата смерти

13.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1935

Отец: Курдиков Александр Андреевич

Мать: Курдикова Блюма Менделевна

Сураж, Витебский район, Витебская область
Место жительства
1945
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1960

Сын: Курдиков Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Курдикова Нина Киреевна

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курдикова Нина Киреевна

Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
13.06.2016
Чернигов, Чернігівська область
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