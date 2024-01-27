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Демиденко Семен Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

04.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Демиденко Архип

Мать: ?

Рождение ребёнка
11.10.1926

Сын: Демиденко Алексей Семенович

Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна

хутор Калеушев, Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 10.06.1930

Сын: Демиденко Андрей Семенович

Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Демиденко Василий Семенович

Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Демиденко Михаил Семенович

Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Демиденко Владимир Семенович

Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна

Смерть
04.06.1959
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