Демиденко Семен Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти04.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Демиденко Архип
Мать: ?
Рождение ребёнка
11.10.1926
Сын: Демиденко Алексей Семенович
Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна
хутор Калеушев, Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 10.06.1930
Сын: Демиденко Андрей Семенович
Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Демиденко Василий Семенович
Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1944
Сын: Демиденко Михаил Семенович
Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Демиденко Владимир Семенович
Мать ребёнка: Демиденко Анна Васильевна
Смерть
04.06.1959