(Демиденко) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Демиденко) Ольга Семеновна

(Демиденко) Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Около 1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: Демиденко Семен Архипович

Мать: Демиденко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Галина Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close