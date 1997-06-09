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Демиденко Алексей Семенович

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Место рождения

хутор Калеушев, Ставропольского края

Дата рождения

11.10.1926

Дата смерти

09.06.1997

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

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1949 г.р.
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1953 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1926

Отец: Демиденко Семен Архипович

Мать: Демиденко Анна Васильевна

хутор Калеушев, Ставропольского края
Рождение ребёнка
01.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестно123

Рождение ребёнка
12.07.1949

Сын: Демиденко ?

Мать ребёнка: Демиденко Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
10.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демиденко Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
12.07.1953

Сын: Демиденко Петр (Павел) Алексеевич

Мать ребёнка: Демиденко Александра Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно123

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
09.06.1997
Г.Херсон
Похороны
Неизвестно
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
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