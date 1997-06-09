Демиденко Алексей Семенович
Место рожденияхутор Калеушев, Ставропольского края
Дата рождения11.10.1926
Дата смерти09.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1926
хутор Калеушев, Ставропольского края
Рождение ребёнка
01.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неизвестно123
Рождение ребёнка
12.07.1949
Сын: Демиденко ?
Мать ребёнка: Демиденко Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
10.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демиденко Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
12.07.1953
Сын: Демиденко Петр (Павел) Алексеевич
Мать ребёнка: Демиденко Александра Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно123
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
09.06.1997
Г.Херсон
Похороны
Неизвестно
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ