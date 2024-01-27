(Лаптева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лаптева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демиденко Алексей Семенович

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демиденко Алексей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демиденко Алексей Семенович

Смерть
Неизвестно
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